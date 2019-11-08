Уфимцы увидят легендарный концерт Аллы Пугачевой на большом экране

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-08T08:28:00+03:00

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Имя Аллы Пугачевой всегда было и остается узнаваемым для всех жителей России. Кто-то желает примадонне добра и счастья, кто-то удивляется, что она до сих пор не вышла на пенсию, но с уверенностью можно сказать лишь одно - в этой стране нет ни одного человека, который не знал бы эту поистине легендарную женщину.

Кинотеатр "Киномакс" представляет картину "Алла Пугачева. Тот самый концерт". Речь, разумеется, идет о юбилейном концерте примадонны, который состоялся 17 апреля в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, а киноверсию этого неповторимого зрелища смогут увидеть зрители всей страны, именно такой подарок сделала Алла Пугачева для всех почитателей ее многолетнего творчества. В создании юбилейного концерта приняли участие настоящие звезды: театральный режиссер, лауреат премии "Золотая маска" Филипп Григорьян, хореограф, режиссер театра, кино и телевидения Егор Дружинин, а с постановкой некоторых танцевальных номеров помогал премьер Большого театра - Артем Овчаренко.

Алла Борисовна поделилась своими впечатлениями с будущими зрителями: "Сейчас я чувствую волнение, десять лет я не выступала с сольными концертами и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея - единственный прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах. Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России. Киноконцерт, это конечно что-то особенное - зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт одной фразой - "если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю". Билеты уже в продаже на сайте кинотеатра "Киномакс".

ИСТОЧНИК KP.RU