По факту гибели ребенка, провалившегося под лед в Башкирии, завели дело

СЕГОДНЯ 07:31 2019-11-08T07:31:46+03:00

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По факту трагической гибели семилетнего ребенка, провалившегося под лед в Нуримановском районе Башкирии, завели уголовное дело. Как сообщили в республиканском следкоме, оно возбуждено по статье 109 - причинение смерти по неосторожности.

Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы установить причины смерти ребенка, а также обстоятельства, из-за которых случилась трагедия. Сейчас сыщики допрашивают семью мальчика и очевидцев случившегося.

Напомним, несчастный случай произошел днем 2 ноября. Трое детей 3, 4 и 7 лет играли на берегу Малого озера в селе Байгильдино. Водоем едва затянулся тонким льдом. Неожиданно все дети провалились в воду. Их крики услышали соседи - четверо взрослых вытащили малышей на сушу, но старший ребенок уже не подавал признаков жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU