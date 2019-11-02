2019-11-02T16:30:37+03:00
Происшествия

В Башкирии под лед провалились трое малышей: старшего спасти не удалось

Сейчас с безутешными родителями работают психологи
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Страшная трагедия произошла сегодня днем, 2 ноября, в Нуримановском районе Башкирии. Трое ребятишек из села Байгильдино решили поиграть на озере, которое едва затянулось тонким льдом. Ребят заметили соседи и тут же сообщили родителям, отец бросился к озеру – но было слишком поздно. Тонкая корка льда лопнула, и дети провалились в ледяную воду. Отец сам достал детей из воды, но, к сожалению, старшего семилетнего ребенка спасти не удалось. Еще двоим ребятам 2012 и 2014 года рождения была оказана первая помощь, после чего их отвезли в больницу.

- На место происшествия были оперативно направлены сотрудники МЧС России, медики и полиция, а также представители администрации, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства. – Сейчас с родителями работают психологи.

"КП-Уфа" приносит искренние соболезнования родителям погибшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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