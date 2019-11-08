В Башкирии водитель "Лады" переехал 44-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-08T07:02:30+03:00

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Вечером 7 ноября в Дуванском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-2112 задавил 44-летнего местного жителя.

По словам 27-летнего парня, сидевшего за рулем, он ехал со стороны Малояза в направлении Месягутово. Уже сгустились сумерки, а пешеход шел по трассе в темной одежде без светоотражающих элементов. Водитель разглядел его слишком поздно. В результате наезда мужчина погиб.

Напомним, в тот же день фура "ДАФ" задавила пенсионера в Мелеузовском районе. В УГИБДД Башкирии рассказали, что 55-летний водитель - житель соседней страны - скрылся с места ДТП, но потом вернулся и во всем сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU