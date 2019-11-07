2019-11-07T10:09:40+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии иностранец за рулем фуры насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

После этого дальнобойщик вернулся и рассказал обо всем полиции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Сегодня утром, 7 ноября, один из водителей, следуя по трассе Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе, заметил на дороге труп. Он сообщил о страшной находке в полицию.

Сотрудники правопорядка по приезде к месту происшествия установили личность погибшего. Им оказался 62-летний местный житель. Он скончался после наезда автомобиля, водитель которого скрылся. Правоохранители организовали мероприятия по розыску машину, однако долго он не продлились. Через полчаса после начала поисков виновник трагедии на грузовике DAF вернулся к месту наезда.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

55-летний дальнобойщик из соседнего государства, как передает ГИБДД, сообщил о причастности к происшествию. По его словам, он двигался в сторону Уфы, когда на проезжей части возник мужчина. Пешеход, предположительно, переходил дорогу в неположенном месте. Шофер не успел среагировать и сбил несчастного. Испугавшись, он поспешил скрыться, но затем вернулся и признался во всем полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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