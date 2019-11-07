Прокуратура Башкирии вступилась за застройщиков и наказала работников Госстроя
Прокуратура Башкирии нашла нарушения в работе Госкомитета по строительству и архитектуре в части контроля хозяйствующих субъектов. Дело в том, что ведомство проводило проверки в отношении трех застройщиков без соответствующих распоряжений.
– В соответствии с законодательством информация о проводимых проверках и их результатах должна быть размещена в установленные сроки в специально созданном Едином реестре проверок, – пояснили в прокуратуре.
Руководство Госстроя не обеспечило выполнение необходимых требований, нарушив тем самым права предпринимателей на доступ к информации о проверках. Сотрудника строительного ведомства привлекли к административной ответственности и назначили штраф – 5 тысяч рублей.
В адрес председателя Госкомитета внесено представления. Двоих виновных должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.
Не исключено, что вскоре прокуратуре предстоит выступить уже против застройщиков – в Подымалово людей переселили в дома-полуфабрикаты, которые были построены с техническими нарушениями.
ИСТОЧНИК KP.RU