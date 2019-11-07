Прокуратура Башкирии вступилась за застройщиков и наказала работников Госстроя

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-07T09:17:39+03:00

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Прокуратура Башкирии нашла нарушения в работе Госкомитета по строительству и архитектуре в части контроля хозяйствующих субъектов. Дело в том, что ведомство проводило проверки в отношении трех застройщиков без соответствующих распоряжений.

– В соответствии с законодательством информация о проводимых проверках и их результатах должна быть размещена в установленные сроки в специально созданном Едином реестре проверок, – пояснили в прокуратуре.

Руководство Госстроя не обеспечило выполнение необходимых требований, нарушив тем самым права предпринимателей на доступ к информации о проверках. Сотрудника строительного ведомства привлекли к административной ответственности и назначили штраф – 5 тысяч рублей.

В адрес председателя Госкомитета внесено представления. Двоих виновных должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Не исключено, что вскоре прокуратуре предстоит выступить уже против застройщиков – в Подымалово людей переселили в дома-полуфабрикаты, которые были построены с техническими нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU