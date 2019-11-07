2019-11-07T08:45:57+03:00
Общество

Уфимцев переселили из аварийного жилья в «дома-полуфабрикаты»

После бездействия местной администрации общественники обратили в прокуратуру
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новое жилье больше напоминает садовые домики / фото: ОНФ по БашкирииНовое жилье больше напоминает садовые домики / фото: ОНФ по Башкирии
Изменить размер текста:

Жителей деревни Подымалово в Уфимской районе переселили из аварийного жилья в откровенно непригодное. На проблему обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Башкирии. Сначала они попытались достучаться до столичных властей, однако никаких изменений не последовало. Теперь общественники надеются на помощь прокуратуры.

Людей из аварийного жилья расселили по пяти двухквартирным домам, ремонт в которых еще не был закончен. Госкомитет по строительству и архитектуре обещал завершить работы до 31 октября, однако в итоге все осталось как есть. Более 10 семей вынуждены жить в вагончиках или снимать жилье.

– Совершенно непонятно, на кого рассчитаны квартиры, где на первом этаже расположены крохотные кухня и санузел, а в мансарде, куда ведет крутая лестница, – маленькая комната под скошенной крышей, – возмущается руководитель регионального исполкома ОНФ в Башкирии Виталий Брыкин.

Строительство дома велось с нарушением технологий и использованием некачественных материалов. В новых зданиях отсутствие вентиляции, что приводит гниению деревянных элементов, плесени и грибку на полу и стенах. Помещения отапливаются маломощными электрическими конвекторами. Горячую воду здесь можно получить только с помощью электрических котлов, а с недостаточной теплоизоляции на это уходят большие деньги. Сливная система постоянно переполняется. Хозяева каждую неделю вызывают ассенизаторов.

В домах недостаточная теплоизоляция, а единственный источник тепла - электрические котлы / фото: ОНФ по Башкирии

В домах недостаточная теплоизоляция, а единственный источник тепла - электрические котлы / фото: ОНФ по Башкирии

– Заказчиком строительства является администрация Уфимского района. Почему чиновники приняли в эксплуатацию «дома-полуфабрикаты»? Люди обращаются к ним за помощью, а натыкаются на стену непонимания, – сетует Брыкин.

По его словам, представители района «равнодушно наблюдают со стороны», хотя все рычаги давления на застройщика, который по гарантийным обязательствам должен все исправить, у них есть. Активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру с просьбой защитить права жителей Подымалово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии отомстил бывшей любовнице, залив ее машину монтажной пеной
На трассе в Башкирии иностранец за рулем фуры насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП
В Уфе с Национальным симфоническим оркестром РБ выступит «золотая труба России»
При столкновении легковушки и грузовика под Уфой погибла 21-летняя девушка
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Прокуратура Башкирии вступилась за застройщиков и наказала работников Госстроя
В Башкирии молодой водитель на иномарке насмерть сбил женщину
В Уфе готовятся в откачке воды из озера Кашкадан
В Башкирии девочку сбила водитель, недавно получившая права и перепутавшая газ с тормозом
В Уфе выделят на борьбу с гололедом 161 млн рублей
Уфимские онкологи рассказали, по каким симптомам можно определить рак легкого
Молодая уфимка мечтала стать профессиональным визажистом, а в итоге потеряла все деньги
«Когда же я пойду домой»: жительница Башкирии переехала чужую квартиру из-за сломанного лифта
Жителей Башкирии порадует «розовая» зима
В Башкирии администрация исправительной колонии ответит за побег насильника
«Зажрались»: в Уфе полтонны картошки выбросили в контейнер для бытовых отходов
«Ощущение, что это совсем другая страна»: блогер поделился впечатлениями от поездки в Башкирию
В уфимской больнице скончался подросток с редким и смертельным заболеванием
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Полицейские задержали первого гонщика, устроившего погром в уфимском парке «Ватан»
При реконструкции аэропорта в Уфе обнаружили хищение на 8 млн рублей – подозреваемые арестованы