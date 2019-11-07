Уфимцев переселили из аварийного жилья в «дома-полуфабрикаты»

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-07T08:45:57+03:00

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Жителей деревни Подымалово в Уфимской районе переселили из аварийного жилья в откровенно непригодное. На проблему обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Башкирии. Сначала они попытались достучаться до столичных властей, однако никаких изменений не последовало. Теперь общественники надеются на помощь прокуратуры.

Людей из аварийного жилья расселили по пяти двухквартирным домам, ремонт в которых еще не был закончен. Госкомитет по строительству и архитектуре обещал завершить работы до 31 октября, однако в итоге все осталось как есть. Более 10 семей вынуждены жить в вагончиках или снимать жилье.

– Совершенно непонятно, на кого рассчитаны квартиры, где на первом этаже расположены крохотные кухня и санузел, а в мансарде, куда ведет крутая лестница, – маленькая комната под скошенной крышей, – возмущается руководитель регионального исполкома ОНФ в Башкирии Виталий Брыкин.

Строительство дома велось с нарушением технологий и использованием некачественных материалов. В новых зданиях отсутствие вентиляции, что приводит гниению деревянных элементов, плесени и грибку на полу и стенах. Помещения отапливаются маломощными электрическими конвекторами. Горячую воду здесь можно получить только с помощью электрических котлов, а с недостаточной теплоизоляции на это уходят большие деньги. Сливная система постоянно переполняется. Хозяева каждую неделю вызывают ассенизаторов.

В домах недостаточная теплоизоляция, а единственный источник тепла - электрические котлы / фото: ОНФ по Башкирии

– Заказчиком строительства является администрация Уфимского района. Почему чиновники приняли в эксплуатацию «дома-полуфабрикаты»? Люди обращаются к ним за помощью, а натыкаются на стену непонимания, – сетует Брыкин.

По его словам, представители района «равнодушно наблюдают со стороны», хотя все рычаги давления на застройщика, который по гарантийным обязательствам должен все исправить, у них есть. Активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру с просьбой защитить права жителей Подымалово.

ИСТОЧНИК KP.RU