Новые автобусы в Уфе распределят по загруженным маршрутам

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-05T12:52:28+03:00

Об этом стало известно на оперативке в мэрии

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На прошлой неделе госперевозчик «Башавтотранс» получил 47 автобусов большой вместимости. На прошедшей сегодня, 5 ноября, оперативке в мэрии рассказали, на каким маршруты будут распределены новые машины.

По информации представителя транспортного управления Уфы, 44 автобуса большой вместимости будут курсировать по «самым загруженным маршрутам»: №74, 51, 110 и 69. Оставшиеся три машины, по всей видимости, отправят в другие города.

При этом ранее, 1 ноября, в Госкомитете Башкирии по транспорту сообщили, что новые автобусы будут работать в четырех городах, помимо Уфы: в Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке и Салавате.

ИСТОЧНИК KP.RU