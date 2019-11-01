2019-11-01T12:25:56+03:00
Общество

«Башавтотрансу» передали 47 новых автобусов

Маршруты, по которым будут курсировать машины, уже определены
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Радий Хабировфото: vk.com / Радий Хабиров
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Сегодня, 1 ноября, «Башавтотранс» получил 47 новых автобусов. Об «очередном шаге в решении проблемы пассажирских перевозок» рассказал на своих страницах в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель республики сообщил, что до конца текущего года госперевозчик получит еще 49 «больших машин». Прямо сейчас их собирают на нефтекамском автозаводе. В общей сложности в этом году «Башавтотрансу» закупят 527 автобусов разных классов. В 2020 – еще 62.

– «Башавтотранс» станет мощным, одним из лучших в стране предприятием, задающим высокие стандарты качества для всей отрасли, – уверен Хабиров.

Частным перевозчикам, считает глава Башкирии, придется или «подтянуться» (по всей видимости, по оснащенности автобусами), или проиграть конкуренцию.

Тем временем республиканский гостранс назвал уфимские маршруты, по которым будут курсировать новые автобусы: 69, 74, 3, 30, 51 и 51А, 57 и 57А. Помимо столицы Башкирии, машину пустят по дорогам Нефтекамска, Октябрьского, Стерлитамака и Салавата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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