В Башкирии при странных обстоятельствах обнаружено тело трехлетнего ребенка
На днях в полицию Стерлитамака поступило сообщение о смерти трехлетнего ребенка. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», тело мальчика было найдено в собственном доме 31 октября, при этом никаких насильственных следов обнаружено не было. При жизни ребенку был поставлен серьезный психиатрический диагноз, и даже была оформлена инвалидность. Теперь следователям предстоит изучить медицинскую карту умершего ребенка и выяснить, было ли это заболевание опасно для жизни.
Похожий случай произошел на днях в Дюртюлях: там тело малыша, которому не исполнилось даже месяца, нашли в окружении пустых пивных бутылок. В отношении его 26-летней матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU