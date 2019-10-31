Малыша из Башкирии обнаружили мертвым среди бутылок

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-31T11:19:21+03:00

Малышу не было и одного месяца Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Накануне в башкирском городе Дюртюли был обнаружен труп младенца. Его бездыханное тело лежало среди бутылок из-под алкоголя. На мертвого малыша наткнулась его собственная 26-летняя мать. Собственный источник "КП-Уфа" сообщает, что криминалисты при беглом осмотре не заметили на ребенке видимых повреждений. Погибшего передали на судмедэкспертизу. 8 ноября ему бы исполнился всего один месяц.

С места преступления полицейские изъяли вещи, постельные принадлежности, 16 бутылок из-под пива и четыре сотовых телефона.

Сейчас в отношении непутевой молодой матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Девушку отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU