2019-11-01T11:37:43+03:00
Происшествия

В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил молодого парня

Студент колледжа шел по ж/д рельсам и не слышал сигналов машиниста
Яна БАЗЕКИНА
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Вчера, 31 октября, в Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», все произошло около 12 часов дня на 1524-м километре Куйбышевской железной дороги. 18-летний Дамир С. (имя изменено – ред., учащийся третьего курса местного техникума, шел вдоль рельсов и не слышал сигналов приближающегося поезда.

Машинист пытался применить экстренное торможение, но не успел – многотонная железная махина сбила и протащила парня. От полученных травм Дамир скончался на месте. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, что это не первый похожий случай в небольшом Давлеканово. В конце мая 2019 года поезд сбил 16-летнего местного студента. Друзья погибшего тогда заявляли, что кто-то специально подстроил его гибель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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