«За ним кто-то бежал»: близкие погибшего 16-летнего парня из Башкирии рассказали свою версию

10 дней назад в небольшом башкирском городке Давлеканово произошла трагедия: вечером 17 мая неподалеку от железнодорожной станции грузовой поезд сбил 16-летнего подростка. Травмы оказались слишком серьезными, и парень скончался на месте происшествия до приезда медиков. Силовики инициировали доследственную проверку, но пока основной остается версия несчастного случая. Вот только близкие погибшего Дамира З (имя изменено - Прим. Ред) не верят в роковую случайность и считают, что парня могли убить.

«НА ЛИЦЕ БЫЛИ СЛЕДЫ ОТ ПЕРЦОВОГО БАЛЛОНЧИКА»

И хотя сначала друзья Дамира предполагали, что молодой человек шел по рельсам в наушниках, поэтому и не услышал грохот приближающегося поезда, уже на похоронах прозвучали первые сомнения, что в тот вечер Дамир был на железнодорожных путях один.

- В одних СМИ писали, что Дамира возвращался домой с учебы, в других – что приехал от своей девушки, но это не так, - рассказывает Айнур И. (имя изменено – ред.) – Он учился в колледже в Давлеканово, жил в общежитии, и зачем он поздно вечером пошел на станцию, остается для нас большим вопросом.

Также друг погибшего рассказал, что поначалу машинист поезда подтвердил – за Дамиром кто-то гнался, а позже отказался от своих слов и заявил, что парень был один и явно нетрезвый.

- Мы полагаем, что машиниста могли подкупить, или он попросту чего-то опасается. Парень, которого мы подозреваем в причастности к гибели Дамира, из влиятельной семьи, у него отец какая-то важная шишка, - убежден друг погибшего.

Подростка похоронили 20 мая в родном Давлеканово

Также Айнур рассказал, что на лице погибшего друга были обнаружены свежие следы перцового баллончика. Также подростки, присутствовавшие на похоронах, шептались, что у Дамира был серьезный конфликт со своим сверстником.

- У нас есть версия, что в тот вечер они договорились о встрече, начали разбираться. Этот парень брызнул ему в лицо из баллончика, Дамира стал убегать, но практически ослепленный и попал под поезд. А может, его вообще толкнули на рельсы. Беда в том, что у нас нет никаких доказательств. Мы все переживаем, что смерть друга так и останется несчастным случаем, а тот, кто, возможно, причастен к его гибели, так и останется безнаказанным, - сетует Айнур И. – Наши сомнения подтверждает еще один факт: через несколько часов после гибели Дамира, кто-то заходил на его страницу в соцсетях. Нам кажется, что этот «кто-то» уничтожал переписку, все то, за что могли бы зацепиться следователи.

ОФИЦИАЛЬНО

- В настоящий момент проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ. - По результатам проверки будет принято решение и внесено представление об усилении мер безопасности на железной дороге.