2019-10-31T13:02:55+03:00
Происшествия

Жесткое ДТП в Башкирии: грузовик вылетел с моста в реку

Информация о погибших и пострадавших уточняется
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
Изменить размер текста:

Очередное ДТП из-за непогода произошло сегодня утром, 31 октября. О дорожном инциденте сообщили в пресс-службе местного МЧС.

Как сообщает аварийное ведомство, авария случилась Стерлитамакском районе на трассе Уфа-Оренбург. Проезжая по мосту близ села Подлесное, водитель грузового автомобиля съехал с проезжей части, пробил ограждение и опрокинулся в реку.

В данный момент на месте происшествия находятся все экстренные службы: от спасателей, медиков и ГИБДД до сотрудников администрации. Проводятся работы по разгрузке прицепа фуры. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Напомним, еще одно ДТП сегодня произошло в Мишкинском районе. Автобус с пассажирами в салоне вылетел в кювет и повалился набок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК допрашивает мать погибшего в Башкирии младенца
В Минздраве Башкирии подвели итоги работы за девять месяцев
Мать школьника, заснявшего секс двух подростков на крыше в Уфе, отрицает его вину
Госдолг Башкирии к концу 2019 года составит 14 млрд рублей
В Уфе открылся международный фестиваль «Малый Нуреевский»
Малыша из Башкирии обнаружили мертвым среди бутылок
Какие специальности стали наиболее популярными среди сильнейших абитуриентов УГНТУ?
В Башкирии автобус с пассажирами вылетел в кювет и повалился набок
Уфимец провалился в овраг и пролежал там несколько часов
«Выбор года – 2019» пополнился новой номинацией
Аналитики выясняли, куда в Башкирии проще всего устроиться работать
В Башкирии легковушка протаранила большегруз, пассажир погиб
Житель Башкирии за оскорбление полицейского заплатил 50 тысяч рублей
Столкновение допустил водитель «Лады»: подробности смертельного ДТП в Уфе, где две машины врезались в дом
В Уфе бороться с последствиями снегопада вышли 200 единиц техники