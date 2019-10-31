Жесткое ДТП в Башкирии: грузовик вылетел с моста в реку

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-31T13:02:55+03:00

Информация о погибших и пострадавших уточняется

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Очередное ДТП из-за непогода произошло сегодня утром, 31 октября. О дорожном инциденте сообщили в пресс-службе местного МЧС.

Как сообщает аварийное ведомство, авария случилась Стерлитамакском районе на трассе Уфа-Оренбург. Проезжая по мосту близ села Подлесное, водитель грузового автомобиля съехал с проезжей части, пробил ограждение и опрокинулся в реку.

В данный момент на месте происшествия находятся все экстренные службы: от спасателей, медиков и ГИБДД до сотрудников администрации. Проводятся работы по разгрузке прицепа фуры. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

фото: МЧС РБ

Напомним, еще одно ДТП сегодня произошло в Мишкинском районе. Автобус с пассажирами в салоне вылетел в кювет и повалился набок.

ИСТОЧНИК KP.RU