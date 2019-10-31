Жесткое ДТП в Башкирии: грузовик вылетел с моста в реку
Очередное ДТП из-за непогода произошло сегодня утром, 31 октября. О дорожном инциденте сообщили в пресс-службе местного МЧС.
Как сообщает аварийное ведомство, авария случилась Стерлитамакском районе на трассе Уфа-Оренбург. Проезжая по мосту близ села Подлесное, водитель грузового автомобиля съехал с проезжей части, пробил ограждение и опрокинулся в реку.
В данный момент на месте происшествия находятся все экстренные службы: от спасателей, медиков и ГИБДД до сотрудников администрации. Проводятся работы по разгрузке прицепа фуры. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
фото: МЧС РБ
Напомним, еще одно ДТП сегодня произошло в Мишкинском районе. Автобус с пассажирами в салоне вылетел в кювет и повалился набок.
ИСТОЧНИК KP.RU