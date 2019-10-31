В Башкирии автобус с пассажирами вылетел в кювет и повалился набок
Сегодня утром, 31 октября, на трассе Уфа – Бирск – Янаул опрокинулся автобус с семью пассажирами в салоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По данным аварийного ведомства, дорожное происшествие случилось вблизи села Чураево Мишкинского района Башкирии.
На месте происшествия были направлены силы и средства МЧС, медики и инспекторы ГИБДД. Известно, что в момент аварии в автобусе Ford Transit находилось восемь человек, включая водителя. Шофер не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся набок. По предварительной информации пять человек, их доставили в Центральную районную больницу Бирского района.
В МЧС призывают водителей учитывать погодные условия при совершении какого-либо маневра на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU