2019-10-31T10:42:26+03:00
Происшествия

В Башкирии автобус с пассажирами вылетел в кювет и повалился набок

В салоне находилось восемь человек, включая водителя
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Сегодня утром, 31 октября, на трассе УфаБирскЯнаул опрокинулся автобус с семью пассажирами в салоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным аварийного ведомства, дорожное происшествие случилось вблизи села Чураево Мишкинского района Башкирии.

На месте происшествия были направлены силы и средства МЧС, медики и инспекторы ГИБДД. Известно, что в момент аварии в автобусе Ford Transit находилось восемь человек, включая водителя. Шофер не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся набок. По предварительной информации пять человек, их доставили в Центральную районную больницу Бирского района.

В МЧС призывают водителей учитывать погодные условия при совершении какого-либо маневра на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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