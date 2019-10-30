2019-10-30T08:50:27+03:00
Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП в Уфе с фурой и легковушкой

В аварии погиб 33-летний мужчина
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В уфимской ГИБДД сообщили подробности ДТП с летальным исходом. Напомним, смертельная авария произошла вчера, в 16:30. Столкнулись вазовская 99-я и фура. Погибшего водителя легковушки зажало в салоне – его тело извлекали сотрудники Управления гражданской защиты.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Как пояснили в пресс-службе местной госавтоинпсекции, инцидент произошел на Бирском тракте. По предварительным данным, водитель 99-й не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автоцистерну Volvo. За рулем грузовой машины находился 43-летний уфимец. Что именно стало причиной выезда на встречную полосу, выяснят сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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