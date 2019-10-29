2019-10-29T18:16:48+03:00
Происшествия

В Башкирии тело водителя зажало в «легковушке» после столкновения с фурой

Тело мужчины пришлось доставать из салона с помощью специальных инструментов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты УфыФото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы
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В Башкирии случилась очередная смертельная авария. Около 16:30 на Бирском тракте столкнулись «легковушка» и фура Volvo. Свидетели ДТП позвонили в службу спасения и скорую.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что водитель «99-й» уже мертв. Тело 33-летнего мужчины оказалось зажато в искореженном салоне автомобиля. Сотрудникам Управления гражданской защиты Уфы пришлось деблокировать погибшего с помощью специальных инструментов.

По чьей вине произошла авария, пока не ясно. Обстоятельства инцидента предстоит установить дорожной полиции.

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU

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