«Его нет на белом свете» – отец пропавшего вместе с детьми уфимца сделал громкое заявление

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-29T13:58:32+03:00

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В Уфе и ее окрестностях продолжаются поиски пропавших 37-летнего Артема Мазова и двух его малолетних сыновей: 8-летнего Ильи и 5-летнего Вячеслава.

26 октября мужчина увез детей на личном авто в неизвестном направлении. С тех пор о семье нет никакой информации. В полицию о пропаже заявила супруга Артема. Изначально она заявила, что муж ушел на прогулку, с которой не вернулся. Впоследствии стало известно, что между супругами произошла серьезная ссора – предположительно, женщина призналась в измене. Вчера брошенный автомобиль был найден рядом с поселком Максимовка. Однако следов Артема и его детей обнаружено не было.

В поисках принимают участие не только полицейские и волонтеры, но и родственники пропавших. Среди них – отец Артема Аркадий Мазов. Мужчина, как кажется, совсем отчаялся и готовится трагическому исходу этой истории.

– Он больше здесь не проживает, его нет на белом свете, - едва сдерживая слезы, сообщил мужчина телеканалу «Вся Уфа».

Тем не менее пока ни тело мужчины, ни его дети найдены не были. В данный момент правоохранители и добровольцы прочесывают территорию СНТ «Речные зори». Буквально полчаса назад, в 15:07, активисты отряда «Лиза Алерт» попросили откликнуться владельцев эхолотов. Устройство используется для исследования дна на водных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU