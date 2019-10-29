2019-10-29T13:58:32+03:00
Общество

«Его нет на белом свете» – отец пропавшего вместе с детьми уфимца сделал громкое заявление

Аркадий Мазов считает, что его сын поггиб
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
К поискам привлекли кинологовК поискам привлекли кинологов
Изменить размер текста:

В Уфе и ее окрестностях продолжаются поиски пропавших 37-летнего Артема Мазова и двух его малолетних сыновей: 8-летнего Ильи и 5-летнего Вячеслава.

26 октября мужчина увез детей на личном авто в неизвестном направлении. С тех пор о семье нет никакой информации. В полицию о пропаже заявила супруга Артема. Изначально она заявила, что муж ушел на прогулку, с которой не вернулся. Впоследствии стало известно, что между супругами произошла серьезная ссора – предположительно, женщина призналась в измене. Вчера брошенный автомобиль был найден рядом с поселком Максимовка. Однако следов Артема и его детей обнаружено не было.

В поисках принимают участие не только полицейские и волонтеры, но и родственники пропавших. Среди них – отец Артема Аркадий Мазов. Мужчина, как кажется, совсем отчаялся и готовится трагическому исходу этой истории.

– Он больше здесь не проживает, его нет на белом свете, - едва сдерживая слезы, сообщил мужчина телеканалу «Вся Уфа».

Тем не менее пока ни тело мужчины, ни его дети найдены не были. В данный момент правоохранители и добровольцы прочесывают территорию СНТ «Речные зори». Буквально полчаса назад, в 15:07, активисты отряда «Лиза Алерт» попросили откликнуться владельцев эхолотов. Устройство используется для исследования дна на водных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поиски пропавших в Уфе отца и двух детей переместились на новое место
«Учат, что можно смеяться над трупом!» - жители Башкирии о поступке знаменитой певицы
Татуировщику, который убил невесту пылесосом и пытался скрыться в Уфе, вынесли приговор
СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту отравления газом семьи из пяти человек
«Мама, а где папа?»: в Уфе при загадочных обстоятельствах пропал молодой отец
Пропавший с двумя детьми уфимец мог уйти из дома после поступка жены
Башкирия отправит 3,5 тысяч тонн рапса странам Евросоюза
В Башкирии при отравлении газом скончалась женщина, еще четыре человека в больнице
Школьник из Уфы после конфликта с учителем попросил Хабирова «защитить его честь и достоинство»
В Башкирии на месте гибели мальчика организовали пешеходный переход
Участникам «Выбора года – 2019» необходима поддержка читателей
Студенты из Башкирии устроили бунт и заблокировали директора колледжа
Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Российской Федерации в УГНТУ
Источник КП: Перед тем, как увезти двоих детей, уфимец купил моток веревки
Двое молодых парней погибли во встречном ДТП с грузовиком в Башкирии
Машину пропавшего с двумя детьми уфимца обнаружили брошенной
Известная певица из Башкирии лично объяснила скандальное видео с мертвым животным