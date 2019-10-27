В массовом ДТП на трассе Уфа-Аэропорт пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-27T16:50:19+03:00

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Вчера утром, 26 октября, в столице Башкирии на автодороге Уфа-Аэропорт случилась авария с участием нескольких машин. Фотографии появились в социальных сетях, а сегодня ДТП прокомментировали в ГИБДД.

Оказалось, что 47-летний уфимец, управляя грузовиком «Shacman» на полном ходу въехал в попутные «Honda CR-V» и «Toyota Hilux». Иномарки довольно сильно смяло. В аварии пострадала 6-летняя пассажирка «Honda», она с травмами обратилась за медицинской помощью. Вероятно, у китайского грузовика отказали тормоза.

Напомним, что в сентябре прошлого года такой же «Shacman» насмерть задавил 12-летнюю школьницу. У большегруза на спуске отказали тормоза.

ИСТОЧНИК KP.RU