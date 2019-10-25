После материала «КП-Уфа» о парне, потерявшем на работе руку, гострудинспекция начала проверку

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-25T14:51:59+03:00

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Гострудинспекция Башкирии инициировала проверку на предприятии ИП «Ахметшин», где парень лишился руки. Как ранее сообщала «КП-Уфа», все случилось ранним утром 23 октября. Молодому уфимцу защемило кисть и предплечье механизмом прессового аппарата, когда он загружал в него картон.

Коллеги 20-летнего работника вызвали «скорую». Его доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать кисть. Полицейским парень сказал, что все произошло «по неосторожности». Тем не менее в гострудинспекции решили не оставлять инцидент без внимания и начали расследование. Сотрудники ведомства определят причины случившегося на предприятии и выявят виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU