После материала «КП-Уфа» о парне, потерявшем на работе руку, гострудинспекция начала проверку
Гострудинспекция Башкирии инициировала проверку на предприятии ИП «Ахметшин», где парень лишился руки. Как ранее сообщала «КП-Уфа», все случилось ранним утром 23 октября. Молодому уфимцу защемило кисть и предплечье механизмом прессового аппарата, когда он загружал в него картон.
Коллеги 20-летнего работника вызвали «скорую». Его доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать кисть. Полицейским парень сказал, что все произошло «по неосторожности». Тем не менее в гострудинспекции решили не оставлять инцидент без внимания и начали расследование. Сотрудники ведомства определят причины случившегося на предприятии и выявят виновных.
ИСТОЧНИК KP.RU