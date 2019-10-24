В Уфе молодому парню оторвало руку на глазах у очевидцев

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-24T12:16:16+03:00

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20-летнему уфимцу оторвало руку на производстве. Инцидент произошел на одном из предприятий по переработке отходов. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, все случилось ранним утром 23 октября. Молодой разнорабочий как обычно заступил на смену, во время которой ему предстояло загружать картон в пресс. В какой-то момент одно неловкое движение привело к тому, что парню оторвало руку на глазах у коллег. Как позже он расскажет полицейским, что это случилось «по неосторожности». Вероятно, уфимец стал жертвой прессового аппарата.

Товарищи молодого человека сразу же вызвали «скорую». Парня госпитализировали с «травматической ампутацией кисти левой руки». Удалось ли медикам спасти руку, неизвестно.

В ближайшее время предприятием может заинтересоваться гострудинспекция. Напомним, недавно ведомство привлекло к ответственности сельхозпредприятие, на котором тракторист едва не лишился ноги, застряв в комбайне.

ИСТОЧНИК KP.RU