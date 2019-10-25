2019-10-25T09:06:57+03:00
Общество

Восьмерых алкоголиков в одном из районов Башкирии лишили водительских прав

Граждане состояли на учете у нарколога
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Лишить граждан прав потребовала прокуратураЛишить граждан прав потребовала прокуратураФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Аургазинском районе Башкирии восьмерых алкоголиков лишили водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что восемь человек, более года состоявших на учете у нарколога с диагнозом «хронический алкоголизм», имели водительские права. Это противоречило Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», в котором прописано, что заболевания препятствует безопасному управлению транспортными средствами.

Прокурор направил в суд исковые заявления о прекращении действия прав. Требования представителя надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме.

Напомним, накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя, который в пьяном состоянии угнал машину и сбил на ней многодетного отца. Известно, что обвиняемый состоял на учете у нарколога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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