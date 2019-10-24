По вине душевнобольного в Башкирии погиб многодетный отец

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-24T08:40:17+03:00

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Благовещенская межрайонная прокуратура утвердила обвинительно заключение в отношении 52-летнего местного жителя.

В мае этого года в городе Благовещенске пьяный обвиняемый угнал «Газель», на которой впоследствии насмерть сбил 27-летнего отца четырех детей. Последний шел по обочине улицы Социалистической. После ДТП виновник скрылся с места происшествия. Позднее его задержали сотрудники ГИБДД.

Правоохранители в ходе разбирательства выяснили, что у мужчины не было водительских прав. Помимо этого, обвиняемый состоял на учете у врача-нарколога. Там у него выявили хроническое психическое расстройство - синдром зависимости от алкоголя.

Мужчину будут судить по двум статьям уголовного кодекса: «неправомерное завладение автомобилем» и «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, в состоянии алкогольного опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения».

ИСТОЧНИК KP.RU