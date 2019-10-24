2019-10-24T20:46:09+03:00
Происшествия

В Уфе похоронили 14-летнюю школьницу, скончавшуюся в торговом центре

Деньги на похороны помогли собрать десятки неравнодушных горожан
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе сегодня, 24 октября, похоронили 14-летнюю школьницу, скончавшуюся накануне в торговом центре, отравившись неизвестным газом. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», мама девочки до сих пор не может поверить, что ее единственная дочь мертва. Она полтора часа провела в больнице, веря, что врачи помогут ее девочке, но она умерла, не приходя в сознание.

- Строила планы, мечтала стать модельером, - утирая слезы, рассказывает журналистам Роза Трегубова. -

На похороны школьницы также помогли собрать деньги десятки неравнодушных граждан. Проводить девочку в последний путь ее многочисленные друзья, учителя и соседи.

Тем временем следователи до сих пор не установили, что за именно химическое вещество стало причиной смертельного отравления. Результаты токсикологической экспертизы будут готовы через несколько недель.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе регионального Следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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