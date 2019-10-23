«Девочка наша, зачем ты ушла так рано?»: в Уфе школьница отравилась прямо в торговом центре

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-23T12:59:01+03:00

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Накануне в Уфе скончалась 14-летняя девочка, которая потеряла сознание в торговом центре.

По данным СК Башкирии, она находилась в туалете в компании двух своих друзей, когда внезапно упала замертво. Посетители ТЦ вызвали «скорую», и медики даже успели доставить школьницу в больницу, однако в тот же день она скончалась.

Как передает собственный источник «КП-Уфа», девочка умерла от «отравления неустановленным веществом». О чем именно идет речь, пока неизвестно. Тем временем близкие и родственники скорбят по погибшей.

- Девочка наша, зачем ты ушла так рано? С тобой очень много моментов было, ты прости, если обижала где то тебя! Благодаря тебе я узнала Уфу. Вроде все хорошо было сегодня вечером, шли за руку помню, спасибо тебе за все с тобой моменты. Ты спи крепко, солнышко, – написала подруга девочки на своей странице в соцсети.

Товарищи погибшей рассказали о том, как они пытались ее спасти.

- Двое парней успели вынести ее на улицу. Она умерла прямо перед входом в торговый центр, - сообщил молодой человек.

Сотрудники СК Башкирии начали доследственную проверку трагического инцидента, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU