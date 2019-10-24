Сельхозрабочего в Башкирии затянуло в комбайн

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-24T10:29:02+03:00

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В Бураевском районе Башкирии сельхозрабочего затянуло в комбайн. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.

52-летний тракторист работал на местном сельскохозяйственном предприятии. 9 сентября во время заготовки сенажа на комбайне он заметил в машине неисправность. Мужчины заглушил двигатель, вышел из кабины и поднялся на ящик аккумуляторной батареи. Обнаружив неполадку, рабочий собрался спрыгнуть вниз, однако его правую ногу зажало между приводным ремнем и шкивом. На крик прибежал его коллега – водитель грузовика, куда выгружался сенаж. Он оказал первую помощь пострадавшему товарищу и вызвал «скорую».

Гострудинспекция провела расследование, в ходе которой выявила ряд недочетов, ставших причиной несчастного случая. Во-первых, на комбайне не было защитных ограждений опасных зон. Во-вторых, на самом предприятии не контролировались исправность и надежность машин, а также отсутствовало положение о системе управления охраной труда и не предусматривался предсменный медосмотр для трактористов и водителей.

– Кроме того, зафиксировано нарушение инструкции по охране труда самим работником: он должен был осматривать и устранять неисправности при выключенном двигателе, – пояснили в надзорном ведомстве.

Работодателя привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф на общую сумму в 205 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU