2019-10-23T15:59:36+03:00
Общество

Девушка из Башкирии спасла котят, которых обрекли на мучительную смерть

Находка была сделана в печально известном поселке Стройма
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Вчера, 22 октября, в стерлитамакском поселке Строймаш обнаружили завязанные пакет, в котором были заточены два котенка. Находку сделала местная жительница Азалия М. во время прогулки с друзьями. Позже она опубликовала пост с фотографиями в городском паблике ВКонтакте.

– Шли мимо остановки, услышали мяуканье, нашли мешок, открыли – там два котёнка, – рассказала девушка корреспонденту «КП-Уфа». – На данный момент одного уже приютили, другого должны забрать.

Когда публикация появился в социальных сетях, негодованию пользователей в комментариях не было предела. Некоторые из них откровенно перегнули палку и заявили, что жителей поселка нужно направить на стерилизацию.

– Не надо оскорблять весь народ, который там живет, не надо всех обобщать, – не согласился с чрезвычайно радикальной позицией местный житель. – Вам должно быть стыдно так говорить про жителей целого района.

Многие припомнили печально известную историю с погибшими щенками, которая прогремела на всю Россию месяц назад. Тогда зоозащитница Светлана Кондрашова рассказала, что в подвале заброшенной больницы были обнаружены трупы 11 кутят. Практически сразу в их убийстве обвинили местных школьников. Погибшие щенята были перевезены в Оренбург для проведения независимой судмедэкспертизы. Результаты исследования стали известны сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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