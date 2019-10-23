В Башкирии ветеран войны спас женщину из горящего дома

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-23T13:20:00+03:00

Мужчина по счастливой случайности оказался рядом с пожаром

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В Башкирии ветеран боевых действий и действующий пожарный спас пожилую женщину из горящего дома. О героическом поступке мужчины сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар в селе Кистенли-Богданово Бижбулякского района произошел в октябре текущего года. Загорелся дом, в котором проживала одинокая бабушка. По счастливой случайности в соседнем доме находился сотрудник пожарной части из Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Васильев. Он приехал в Башкирию во время отпуска, чтобы навестить родителям.

– Находясь дома, я услышал непонятный шум, на улице кричали люди. Посмотрев в окно, заметил черный дым и пламя. Горел дом, находящийся почти напротив нашего. Моментально одевшись, я подбежал к горящему дому и, зная, что там есть люди, зашел внутрь – рассказал своим коллегам Анатолий.

В заполненной дымом комнате мужчина смог разыскать пожилую женщину. Он взял ее на руки и вынес на свежий воздух. После этого на помощь уже подоспели односельчане и сотрудники МЧС.

В аварийном ведомстве добавили, что Анатолий является ветераном чеченской войны. В 1996 году он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Октябрь в Башкирии стал богатым на героические поступки. Так, недавно обычный дорожный рабочий на тракторе спас людей, на которых летело оторвавшееся от фуры колесо.

ИСТОЧНИК KP.RU