2019-10-23T13:20:00+03:00
Общество

В Башкирии ветеран войны спас женщину из горящего дома

Мужчина по счастливой случайности оказался рядом с пожаром
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
Изменить размер текста:

В Башкирии ветеран боевых действий и действующий пожарный спас пожилую женщину из горящего дома. О героическом поступке мужчины сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар в селе Кистенли-Богданово Бижбулякского района произошел в октябре текущего года. Загорелся дом, в котором проживала одинокая бабушка. По счастливой случайности в соседнем доме находился сотрудник пожарной части из Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Васильев. Он приехал в Башкирию во время отпуска, чтобы навестить родителям.

– Находясь дома, я услышал непонятный шум, на улице кричали люди. Посмотрев в окно, заметил черный дым и пламя. Горел дом, находящийся почти напротив нашего. Моментально одевшись, я подбежал к горящему дому и, зная, что там есть люди, зашел внутрь – рассказал своим коллегам Анатолий.

В заполненной дымом комнате мужчина смог разыскать пожилую женщину. Он взял ее на руки и вынес на свежий воздух. После этого на помощь уже подоспели односельчане и сотрудники МЧС.

В аварийном ведомстве добавили, что Анатолий является ветераном чеченской войны. В 1996 году он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Октябрь в Башкирии стал богатым на героические поступки. Так, недавно обычный дорожный рабочий на тракторе спас людей, на которых летело оторвавшееся от фуры колесо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушка из Башкирии спасла котят, которых обрекли на мучительную смерть
Труп пропавшей в Башкирии женщины обнаружили в озере
Защитником бизнесменов в Башкирии станет Флюр Асадуллин
В Уфе проходит народное голосование «Выбор года - 2019»
«Будто по дну волочится гиря»: уфимец полчаса вытаскивал из реки гигантскую рыбу
«Девочка наша, зачем ты ушла так рано?»: в Уфе школьница отравилась прямо в торговом центре
«Пример человеческий безалаберности»: глава Башкирии прокомментировал давку в поликлинике
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
Леонардо ДиКаприо отреагировал на просьбу жителей Башкирии о спасении Куштау
В Башкирии обнаружили труп 12-летнего мальчика в собственной квартире
В Башкирии поставщики взвинтили цены на гречку
УГНТУ принимает участие в Российском энергетическом форуме
В Уфе после потери сознания в торговом центре скончалась девочка
«Пошёл на таран»: в Башкирии тракторист спас людей, на которых летело колесо от фуры
ВТБ открыл счета эскроу на 20 млрд рублей
Стало известно, в каких отраслях в Башкирии самые высокие зарплаты
Микроавтобус с 16 пассажирами попал в аварию в Уфе – пострадали три ребенка
В Башкирии сбили мужчину, который шел посреди трассы
Поезд из Уфы за час сбил двух человек в Ивановской области
Житель Уфы угрожал взорвать казино, где проиграл крупную сумму
Защитник бизнесменов Башкирии покидает свой пост
Думала котята - оказалась змея: уфимке подкинули огромную рептилию
Опеку над мальчиком из Башкирии, просидевшим пять дней с телом матери, оформят в Москве
По реке Белой в Уфе планируют вновь пустить прогулочные теплоходы
«Вернись, ты нам нужен!»: семья пропавшего в Башкирии молодого отца записала трогательное видеообращение
В больнице Башкирии работала медсестра с поддельным дипломом