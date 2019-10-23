2019-10-23T09:25:23+03:00
Общество

«Пошёл на таран»: в Башкирии тракторист спас людей, на которых летело колесо от фуры

Мужчина остановил угрозу ковшом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото героя опубликовал его коллегаФото героя опубликовал его коллега
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Вчера все республиканские паблики и аккаунты в соцсетях облетела история о героическом поступке дорожного рабочего, который спас находившихся в машине людей от столкновения с колесом от фуры.

Оригинальный пост с благодарностью появился в популярном среди автолюбителей Instagram-аккаунте. В публикации автор благодарит машиниста трактора.

– Всем добрый вечер. Хотел бы выразить огромную благодарность машинисту трактора МТЗ, который сегодня спас нас от столкновения с колесом от фуры на трассе М-5 около поселка Уразбахтино. Мы были на «Ниве». Он, увидев, что колесо катится на нас, пошёл на таран и ковшом остановил это колесо. Спасибо, дружище, – написал неизвестный житель республики.

Некоторое время спустя объявился коллега героя. Он рассказал, что людей спас работник федеральной дорожной службы Зульфат Гатауллин. 36-летний круглогодично занимается содержанием федеральной трассы М-5 на участке «Мирный-Дема». К посту было прикреплено фото Зульфата.

Сотни пользователей в комментариях выразили уважение герою и восхитились его поступком. Некоторые даже обратились к работодателю Зульфата с просьбой выплатить ему премию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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