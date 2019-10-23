2019-10-23T12:20:40+03:00
Общество

«Пример человеческий безалаберности»: глава Башкирии прокомментировал давку в поликлинике

Пациентам приходится занимать очередь с самого утра
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях прокомментировал ситуацию с поликлиникой в городе Салавате. Как ранее писала «Комсомолка», пациенты устроили настоящую давку, чтобы получить направление к психиатру. Видео обнародовал один из участников толкучки. Он рассказал, что людям приходится занимать очередь еще до открытия поликлиники. О происходящем в салаватском медучреждении руководителю региона доложили на «Здравчасе» в Юматово.

– И снова пример человеческий безалаберности, – написал Хабиров. – Причина вроде понятна - не хватает помещений и врачей, не предусмотрена электронная запись. А если копнуть глубже, психиатр и нарколог принимали всего по часу в день, находятся их кабинеты на разных концах Салавата. Не устаю повторять - никогда не потерплю халатного отношения, ни в чем!

В заключение своего поста глава региона пообещал «разобраться» с очередями.

Столпотворение в салаватской поликлинике // 10.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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