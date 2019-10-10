2019-10-10T12:01:23+03:00
Общество

«Это же дурдом!»: в поликлинике Башкирии посетители в очереди за талонами устроили давку

По словам одного из участников столпотворения, людям приходится занимать свое место с пяти утра
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В сети появилось видео давки в одной из поликлиник башкирского города Салавата. На кадрах записи видно, как десятки людей пытаются пробиться к небольшому островку спокойствия – стойке регистратуры. Фойе медучреждения напоминает скорее забитый пассажирами автобус, нежели просторный зал.

Видео было опубликовано накануне вечером в местном сообществе ВКонтаксте. По словам автора поста, люди столпились, чтобы получить талоны для посещения психотерапевта.

– 21 век на дворе, цифровые технологии, компьютеры, интернет, электронные записи, а в Салавате всё так же, как и много лет назад, – негодует горожанин.

По словам участника столпотворения, жителям города приходится занимать очередь еще до открытия поликлиники – с 5-6 часов утра.

– Это же дурдом там творится! Чтобы пройти одного врача надо побывать в трёх кабинетах, – поддержали автора в комментариях.

Напомним, недавно «КП-Уфа» писала про жителей поселка Зубово в Уфимском районе, которые каждое утро и вечер вынуждены буквально заталкивать себя в тесные маршрутки.

Столпотворение в салаватской поликлинике // 10.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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