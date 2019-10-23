Леонардо ДиКаприо отреагировал на просьбу жителей Башкирии о спасении Куштау

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-23T11:41:17+03:00

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В природозащитной организации Earth Alliance («Альянс Земли» – пер.), созданной Леонардо ДиКаприо, отказались помогать активистам из Башкирии в решении проблемы с шиханом Куштау.

Напомним, недавно на сайте change.org появилась петиция, адресованная компании голливудского актера, президенту России, главе Башкирии и директорам благотворительных фондов. В своем обращении авторы требовали поддержать сохранение Куштау, предоставить горе охраняемый статус и включить ее в госпроект Башкирских Шиханов. Ответ пресс-служба Earth Alliance оказался исчерпывающим.

– Здравствуйте, нет, мы не будем принимать участия в этом, – сообщили в организации журналистам Ufa1.ru.

Напомним, в конце 2018 года власти Башкирии приняли решение отдать шихан Куштау в разработку Башкирской содовой компании. Лицензию на добычу полезных ископаемых сырьевое предприятие получило 14 октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU