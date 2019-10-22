2019-10-22T14:36:20+03:00
Общество

Активисты из Башкирии пытаются обратить внимание Леонардо ДиКаприо на Куштау

Петицию подписали почти 250 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Активисты просят предоставить Куштау охраняемый статусАктивисты просят предоставить Куштау охраняемый статус
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В Башкирии активисты всеми силами пытаются сохранить гору Куштау. Они создали петицию на английском языке, которую адресовали директорам ЮНЕСКО и Гринпис, а также главе республики Радию Хабирову, президенту России и голливудскому актеру Леонардо ДиКаприо, который является основателем Альянса Земли – природозащитного фонда.

В открытом обращении, которое на данный момент подписало почти 250 человек, авторы требуют политической поддержки в спасении горы, а также просят предоставить Куштау охраняемый статус и включить его в государственный проект Башкирских Шиханов.

Напомним, в конце 2018 года гора Куштау была отдана в разработку содовой компании для добычи полезных ископаемых. Республиканские власти решили сделать геопарк, в который включат два шихана: Торатау и Юрактау.

ИСТОЧНИК KP.RU

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