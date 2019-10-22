Опеку над мальчиком из Башкирии, просидевшим пять дней с телом матери, оформят в Москве
Шестилетнего мальчика из Янаула, который пять дней оставался взаперти с телом мертвой мамы, взяла под опеку тетя. Пока опека предварительная, основную будут оформлять по месту жительства женщины - в Москве.
- Мальчика выписали, он в полном порядке, выздоровел, теперь он воспитывается в семье, - сообщили ТАСС в администрации Янаульского района Башкирии.
Когда ребенка нашли, он был очень истощен, но теперь, по словам чиновников, набрал вес и чувствует себя хорошо.
Ранее Следком республики огласил причину смерти 44-летней мамы мальчика. Она умерла из-за сердечного заболевания. Сын женщины не смог открыть дверь и пять дней провел с ее телом. Тревогу тогда забили воспитатели детсада. С помощью подруги погибшей они проникли в квартиру и обнаружили изголодавшегося ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU