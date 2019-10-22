2019-10-22T20:15:12+03:00
Общество

Опеку над мальчиком из Башкирии, просидевшим пять дней с телом матери, оформят в Москве

Сейчас он здоров и находится с семьей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Ребенок поправился и его выписали из больницыРебенок поправился и его выписали из больницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Шестилетнего мальчика из Янаула, который пять дней оставался взаперти с телом мертвой мамы, взяла под опеку тетя. Пока опека предварительная, основную будут оформлять по месту жительства женщины - в Москве.

- Мальчика выписали, он в полном порядке, выздоровел, теперь он воспитывается в семье, - сообщили ТАСС в администрации Янаульского района Башкирии.

Когда ребенка нашли, он был очень истощен, но теперь, по словам чиновников, набрал вес и чувствует себя хорошо.

Ранее Следком республики огласил причину смерти 44-летней мамы мальчика. Она умерла из-за сердечного заболевания. Сын женщины не смог открыть дверь и пять дней провел с ее телом. Тревогу тогда забили воспитатели детсада. С помощью подруги погибшей они проникли в квартиру и обнаружили изголодавшегося ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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