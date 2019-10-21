2019-10-21T11:22:00+03:00
Общество

В СК Башкирии назвали причину смерти женщины, с телом которой пять дней провел ее 6-летний сын

Месяц спустя специалисты поделились данными об итогах экспертизы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По данным экспертизы, женщина скончалась от сердечного заболеванияПо данным экспертизы, женщина скончалась от сердечного заболеванияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет Башкирии огласил причину смерти женщины, с телом которой провел ее 6-летний сын.

Напомним, о жутком случае в городе Янауле стало известно 16 сентября. Тревогу забили воспитатели детского сада, который посещал ребенок. Они забеспокоились, что уже несколько дней он не появляется в образовательном учреждении. Дверь в квартиру открыла подруга погибшей – у нее был ключ от замка. Когда они зашли внутрь, то увидели сильно истощенного ребенка, который сидел рядом с мертвой матерью.

– Проведенной проверкой признаков криминального характера в смерти женщины не установлено, причина смерти связана с сердечным заболеванием», — цитирует телеканал «Вести–Башкортостан» пресс-службу Следкома Башкирии.

По одной из первых версий, погибшая могла покончить с собой. Официального подтверждения это предположение не получило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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