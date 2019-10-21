В Башкирии задержали обвиняемого в попытке изнасилования женщины

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-21T18:08:09+03:00

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На днях в Белорецке задержали 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в попытке изнасилования и угрозе убийством женщины. Громкая история произошла еще 4 октярбя этого года. Ранее «Комсомольская правда – Уфа» смогла поговорить с несчастной, которая стала жертвой мужчины. 43-летняя Светлана М. рассказала, как смогла отбиться от изверга и проследила, куда он пошел, чтобы вызвать его на «беседу» в присутствии мужа.

Пресс-служба следкома по Башкирии сообщает, что он напал на ничего не подозревающую женщину с целью изнасиловать ее. Благодаря ее активному сопротивлению преступный умысел не был доведен до конца.

Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Следком по Башкирии предлагает всем, кто мог стать жертвой человека на фотографии, позвонить по телефону доверия следственного управления: 8 (347) 251-62-51, либо обратиться в Белорецкий межрайонный следственный отдел, по адресу: г. Белорецк, ул. Ленина, 47, либо по телефону: 8 (34792) 3-16-65.

ИСТОЧНИК KP.RU