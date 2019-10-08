«Он душил меня, ломал шею»: на девушку из Башкирии в парке напал неадекватный мужчина

Вечером 4 октября 43-летняя Светлана М. надела кроссовки, взяла сумку со спортивной одеждой и направилась на тренировку по каратэ. Женщина даже не предполагала, что боевые навыки пригодятся ей так скоро, еще до попадания в спортзал.

- Было около восьми вечера, я шла по центральной улице Белорецка – улице Пушкина. Она достаточно хорошо освещена. В какой-то момент позади раздались шаги, кто-то шел в шлепанцах, я предположила, что это женщина, и не придала значения, - рассказала корреспонденту «КП-Уфа» пострадавшая.

На пути Светланы был мост через Мату – тихое место, где почти никто не ходит. Тут настрой шагавшего позади человека резко изменился.

- Он набросился на меня сзади, применил удушающий прием, стал угрожать мне. Я начала сопротивляться. Этот человек был очень сильный и жестокий, он душил меня и ломал мне шею. Видимо, он понял, что со мной тяжело справиться и готов был меня убить. Мы боролись очень долго…Он тащил меня в кусты, рвал на меня волосы. Было очень страшно... - рассказывает женщина.

По словам женщины, нападавший пытался заволочь ее в кусты, вся одежда Светланы оказалась в репье

Опыт помог Светлане, она припомнила несколько болевых приемов и в схватке за жизнь воспользовалась ими.

- На боль он почти не реагировал, видимо, такой был выброс адреналина. Но все-таки я с ним справилась, - признается женщина.

Не ожидавший такого отпора злоумышленник отступил, но Светлане хватило самообладания, чтобы проследить, в каком направлении тот пошел.

- Я позвонила мужу, он подъехал на машине, и мы догнали напавшего на меня мужчину. Он стал драться, угрожать, а потом начал умолять, мол, его и так все бьют. Использовал разные тактики манипуляции, - рассказывает она.

В итоге супруги скрутили мужчину и вызвали полицию. По словам Светланы, приехавший наряд взял с нее заявление о нападении и увез задержанного.

- На место преступления они тогда не поехали. Вечером позвонили, попросили туда подойти. Я пришла, но никого не дождалась. Перезвонила человеку, который со мной говорил, он сказал подождать еще полчаса, но потом позвонил и сказал, что они не могут подъехать, - вспоминает Светлана.

По ее словам, дальше полиция не предпринимала никаких попыток с ней связаться. В субботу она сама позвонила в отделение, где ей сказали, что нападавший во всем признался, мол, хотел изнасиловать ее.

- Мне сказали, что дадут бумаги для освидетельствования, что нужно сходить на судмедэкспертизу, но никаких бумаг я не дождалась. На следующий день сходила в травмпункт сама, там и зафиксировали побои, - объясняет пострадавшая.

Женщина сама сходила в травмпункт, где зафиксировали травмы

На место преступления, по словам Светланы, никто так и не ездил. Все, что вывалилось у нее из карманов во время борьбы, осталось разбросанным в траве.

Уже спустя несколько дней с момента нападения, вечером 7 октября, Светлану ждала шокирующая новость. По словам женщины, ей позвонил участковый и вызвал на беседу. На вопрос Светланы, что с задержанным, тот лишь промолчал.

- Он глаза опустил. Я спрашиваю: «Вы его отпустили что ли?», а он кивает головой, мол, да, - рассказывает пострадавшая.

После этого у Светланы, по ее признанию, опустились руки. Женщина говорит, что такой исход причинил ей даже больше боли, чем само нападение. Она описала свою ситуацию в соцсетях и получила отклик.

- Мне скинули информацию о мужчине, который на меня напал. Он живет за 13-й школой, дважды привлекался по статье 115 УК РФ и вышел по УДО. Первый раз напал на девушку там же, возле моста, второй раз набросился на школьницу в небольшом лесу возле своего дома. Я-то его не боюсь, я уверена, что смогу за себя постоять, но за других страшно, - сокрушается Светлана.

Сейчас женщина обратилась в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации.

БУДЕТ ЛИ ДЕЛО?

Инцидент прокомментировали в Управлении МВД по Башкирии.

- Мужчина 1982 года рождения был доставлен в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. После этого суд должен будет принять решение о мере пресечения, - пояснили в региональном МВД.