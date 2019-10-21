Поймала на горячем: молодая уфимка уличила дочь в сексе со своим возлюбленным

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-21T14:43:56+03:00

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В Уфе 14-летняя девочка переспала с любовником своей матери. 20 октября соответствующее заявление от 32-летней женщины получили стражи порядка в Калининском районе.

По предварительной информации собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мать девятиклассницы рассказала, что все произошло в период с шестого на седьмое октября на озере Мельничное. 33-летний сожитель заявительницы вступил в половую связь с ее же дочерью в салоне внедорожника. Каким образом уфимке удалось узнать об адюльтере вне закона, собеседник не уточнил.

Отмечается, что секс был по обоюдному согласию. Впрочем, это никак не оградит мужчину от уголовной ответственности по статье «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По состоянию на 20 октября подозреваемый в растлении малолетней был объявлен в розыск. Сейчас его, вероятно, уже задержали и допрашивают.

Напомним, похожий случай был зафиксирован в Мелеузе. Там 27-летний парень в течение трех месяцев изменял подруге с ее 16-летней дочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU