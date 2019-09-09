2019-09-09T18:08:02+03:00
Происшествия

Стала известна личность парня, изменявшего подруге с ее несовершеннолетней дочерью

Семейная драма разыгралась в Мелеузе
Рустем АХУНОВ
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По словам жительницы Мелеуза, молодой человек занимался любовью с ее дочерьюПо словам жительницы Мелеуза, молодой человек занимался любовью с ее дочерью
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27-летний житель Мелеуза два месяца изменял своей 37-летней подруге с ее 16-летней дочкой.

Как сообщил источник «КП-Уфа», накануне жительница Мелеуза заявила, что ее ранее судимый сожитель с июня 2019 года совершал над ее дочерью то, что стражи порядка обычно называют «действиями сексуального характера».

Сейчас с 27-летним развратником работают стражи порядка. Не исключено, что за подобные действия мужчину могут привлечь к ответственности. Впрочем, это произойдет только если будет доказано, что мужчина силой принуждал девочку к сексу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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