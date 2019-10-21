2019-10-21T10:09:40+03:00
Общество

Дорожник оказался кураистом-виртуозом

Амир Султангареев является не только активным общественным деятелем, но и творческой личностью
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Выступление Амира Султангареева публика встретила бурными овациямиВыступление Амира Султангареева публика встретила бурными овациями
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На мероприятии, посвященном 95-летию дорожной отрасли республики, на сцене появился неизвестный до этого широкому кругу зрителей исполнитель с тростниковым кураем в руках.

Ведущий стал объявлять: «Перед вами выступает заслуженный...» и осекся. Все ждали продолжение – слово «артист». Когда прозвучали слова «юрист Республики Башкортостан», в зале воцарилась абсолютная тишина – что же будет дальше? И с первой же секунды игры «заслуженный юрист республики» своей мелодичностью и виртуозной техникой заставил затихнувших зрителей слушать башкирскую народную мелодию «Азамат». После публика от души поблагодарила исполнителя не прекращающими овациями и не отпускала его со сцены еще долгое время.

Кураистом оказался работник «Башкиравтодора» – руководитель пресс-службы Амир Султангареев. Еще в 1977 году во время службы в Советской Армии он стал членом Союза молодых художников СССР. Будучи без музыкального образования, в студенческие годы Амир Султангареев возглавлял ансамбль кураистов БГУ, а в 1983 году стал лауреатом Всероссийского конкурса студентов исполнителей-народников.

В 90-е годы, работая в Министерстве юстиции, он имел непосредственное отношение к разработке Основных законов Башкортостана. В частности, Амир Султангареев является автором закона «О языках народов РБ» и других инициатив.

Кроме того, он является автором идеи и организатором развития высшего образования в башкирском Зауралье. С его подачи в 1993 году в Сибае открылся филиал юридического факультета БГУ, в последующем появился и Сибайский институт БГУ. Эта и другая деятельность была проведена им для процветания Башкирии.

Заслуженный юрист Республики Башкортостан Амир Султангареев успел 8 лет проработать заместителем министра печати и информации РБ, имеет классный чин государственного советника и советника юстиции.

Активную деятельность он совместил с писательством и публицистикой. Амир Султангареев – автор многочисленных объемных книг, член Союзов писателей России и Башкортостана, Союзов журналистов РФ и РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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