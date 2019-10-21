Самолет из Турции вынужденно приземлился в аэропорту Уфы

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-21T10:08:36+03:00

Лайнер не смог сесть в Екатеринбурге из-за наледи на полосе

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В Уфе вынужденную посадку совершил самолет, следовавший из турецкого Стамбула в Екатеринбург. По предварительной информации, лайнер не смог приземлиться в аэропорту Кольцово из-за образовавшейся на полосе наледи.

- Это пришлось сделать из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге. В 10:31 рейс прибыл в Кольцово, - цитирует пресс-службу воздушной гавани в столице Урала «КП». – В настоящее время аэропорт принимает и отправляет рейсы без ограничений.

На днях в Башкирии «День жестянщика» отметил первый водитель. Мужчина за рулем авто с летней резиной вылетел с дороги из-за гололеда.

ИСТОЧНИК KP.RU