Самолет из Турции вынужденно приземлился в аэропорту Уфы
В Уфе вынужденную посадку совершил самолет, следовавший из турецкого Стамбула в Екатеринбург. По предварительной информации, лайнер не смог приземлиться в аэропорту Кольцово из-за образовавшейся на полосе наледи.
- Это пришлось сделать из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге. В 10:31 рейс прибыл в Кольцово, - цитирует пресс-службу воздушной гавани в столице Урала «КП». – В настоящее время аэропорт принимает и отправляет рейсы без ограничений.
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ИСТОЧНИК KP.RU