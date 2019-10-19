2019-10-19T17:03:45+03:00
Происшествия

На востоке Башкирии выпал снег: легковушка вылетела с трассы в кювет

«День жестянщика» отметил водитель в Учалах
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 19 октября, на востоке Башкирии выпал снег. В Учалах уже появился первый «жестянщик» - водитель с летней резиной на автомобиле, который вылетел с дороги из-за гололеда. Очевидцы аварии сфотографировали съехавшую в кювет легковушку и выложили снимок в социальные сети. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Некоторые пользователи соцсетей поначалу не поверили, что в республике уже выпал снег. Однако снежный покров действительно опустился на восточные и северо-восточные районы Башкирии. Об этом синоптики предупреждали заранее.

Ранее главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов призвал водителей «переобуть» резину, чтобы обезопасить себя и своих близких во время поездок на автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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