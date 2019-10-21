Радий Хабиров хочет запретить продажу алкоголя на новогодних каникулах

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-21T10:33:28+03:00

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На территории Башкирии в новогодние каникулы могут ограничить продажу алкоголя. Об этом во время оперативного совещания в правительстве сообщил руководитель региона Радий Хабиров.

–У нас десять дней каникул. Многие семьи повергнуться в беспробудное пьянство. Как 31 декабря уйдут в пьянство, и потом мы будем их собирать. Криминальная обстановка ухудшится. Я готов пойти на то, чтобы в это время принять регулятивные меры по поводу продажи алкоголя, – обратился к своим коллегам Хабиров.

По словам главы Башкирии, подобные меры хоть и непопулярны, но достаточно эффективны. В пример он привел практику ограничения продажи алкоголя во время сабантуев. Трезвыми праздниками в республике также являются День молодежи и День знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU