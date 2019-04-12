Помогут ли Башкирии новые запреты на алкоголь?

Башкирские власти решили объявить настоящую войну алкоголю. Районные администрации то и дело отчитываются о закрытии подпольных точек по продаже «паленой» водки, самогона и «фанфуриков». Согласно этим отчетам, во многих деревнях и селах республики проходят сходы граждан, где сельчане озвучивают адреса «самогонщиков» и принимают решение не употреблять алкоголь. В некоторых областях Башкирии стали появляться «трезвые» населенные пункты, где жители принципиально не покупают спиртное.

Недавно региональные власти задумались о том, как бы ограничить продажу и легального алкоголя. Что из этого выйдет, покажет лишь время. А пока в башкирский парламент поступил ряд предложений от Радия Хабирова и его команды, где предлагается ввести новые запреты на торговлю спиртным.

ИНИЦИАТИВА ПЕРВАЯ, МАГАЗИННАЯ

Госкомитет Башкирии по торговле разработал законопроект об ограничении продаж пива. Если депутаты Курултая его примут, то в республике могут закрыться многие магазины по продаже слабоалкогольных напитков.

Законопроект запрещает продажу в розлив пива и пивных напитков в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах. При этом в проекте оговорено, что запрет коснется только тех «пивнушек», куда посетители входят со стороны дворов или с торца здания, но и со стороны детских площадок. В минэкономразвития Башкирии отмечают, что если вход в кафешку расположен с фасада здания, то магазин сможет продолжить работу.

Уровень потребления алкоголя в Башкирии продолжает падатьФото: Иван МАКЕЕВ

По утверждению некоторых «горячих голов», из-за неправильно расположенного входа в магазин, жильцы многоэтажек испытывают различные неудобства. Якобы, во дворах и на детских площадках начинают собираться любители злоупотреблять алкоголем и оставляют после себя мусор. О том, что такое происходит сплошь и рядом даже там, где входная группа расположена «правильно», чиновники стараются не вспоминать.

ИНИЦИАТИВА ВТОРАЯ, САБАНТУЙНАЯ

В борьбе с «зеленым змием» Радий Хабиров и сотоварищи твердо решили быть последовательными. На оперативном совещании в башкирском правительстве врио главы республики потребовал запретить продажу алкоголя в дни проведения традиционных башкирских сабантуев. Он посетовал, что праздник окончания посевных работ в селах Башкирии порой превращается в бурную попойку. Что еще хуже – горы мусора, которые оставляют после себя любители выпить на празднике.

- Не надо напиваться людям на сабантуях. Это отвратительное зрелище, когда молодежь ходит там вся в соплях, - заявил Хабиров в прямом эфире.

По его словам, инициатива запрета на алкоголь может сначала не понравиться сельчанам, но в следующий раз «все будет нормально».

- Если, условно говоря, 15 июня сабантуй проводится в Кугарчинском районе, значит в этот день необходимо ограничить продажу алкоголя именно там, - подытожил глава Башкирии.

Зная о том, с каким рвением местные чиновники любят исполнять поручения из Уфы, стоит ожидать абсолютно трезвых сабантуев. Ну, или население сделает запасы горячительного заранее, что более вероятно.

ИНИЦИАТИВА ТРЕТЬЯ, ЗАПРЕТИТЕЛЬНАЯ

Еще одна идея, которая, как считает Хабиров, поможет жителям Башкирии – запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 10:00 часов. Эта идея уже превратилась в законопроект, а совсем скоро будет рассмотрена депутатами Курултая. В том, что законопроект будет одобрен, сомневаться не приходится.

Магазинов, подобных этому, в Башкирии больше не будетФото: Алексей ФОКИН

Антиалкогольная компания, которую начало проводить башкирское правительство, вызвала всеобщее одобрение мелких чиновников и всевозможных муниципальных служащих. А вот мнения самих жителей республики разделились.

- Я считаю, что еще большее ограничение продажи алкоголя по времени – это хорошо. Люди будут знать, что после 10 часов вечера нигде спиртное уже не купить и станут меньше употреблять. Другое дело, когда обычные круглосуточные магазины оформлены как бары. Там можно купить пиво в любое время и в любом количестве. С этим тоже нужно что-то делать, - говорит Эльмира А.

Есть среди читателей «Комсомолки» и другая точка зрения.

- Давно уже ясно, что в нашей стране запреты не работают. Я уверена, что ограничение продажи спиртного по времени ни к чему не приведет. Люди начнут покупать спиртное заранее и в больших количествах. К тому же, любители выпить будут знать, что после 22:00 нормальный алкоголь не купить и будут обращаться к торговцам суррогатом. В чем тогда смысл борьбы с ними? – задается вопросом Дарья Д.

СКАЗАНО

Активисты движения «Трезвый Башкортостан» уверены, что ограничительные меры по продаже алкоголя – это благо.

- Эту меру я, конечно, поддерживаю. Разумеется, это положительно сработает на сокращение потребления, так как данная мера направлена на сокращение доступности алкоголя. Возможно, продавцы нелегального алкоголя могут воспользоваться этим, чтобы увеличить продажи. Но, во-первых, на то, чтобы пресечь нелегальную торговлю, у нас есть полиция. Во-вторых, нелегальная продажа никогда не приблизится по масштабу к объемам легальной продажи. Так что, ограничение необходимое, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» активист «Трезвого Башкортостана» Максим Минин.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Мы решили поинтересоваться у продавца одного из таких магазинов, как усиление запрета скажется на их работе. На условиях анонимности женщина согласилась «выдать всю подноготную».

- Торговые точки, которые существуют главным образом за счет продажи алкоголя, умеют обходить любые запреты. Сейчас алкоголь запрещено продавать с 23:00, по сути, это значит, что его нельзя с этого времени пробивать «по кассе». В некоторых магазинах продавцы хитрят - пробивают солидное количество бутылок спиртного днем, а потом просто продают их ночью, причем исключительно знакомым покупателям, чтобы не натолкнуться на подставного клиента. Формально все по закону: витрины закрыты, касса чиста, - говорит продавщица.

По ее словам, в арсенале ночных продавцов есть уловки на любой случай. Например,если постоянный покупатель захочет купить какой-нибудь элитный напиток, который днем не пробивали. Тогда его просто перельют в другую тару, а бутылку отсканируют на следующий день.

- Сфера торговли так уж устроена, что даже владельцы магазинов вряд ли озаботятся новым запретом. Обычно их заранее предупреждают, когда придет проверка. К сожалению, это система, где рука руку моет, и чтобы решить проблему с продажей алкоголя, нужны какие-то более радикальные меры, - подытожила женщина.

ЗВОНОК БИЗНЕСМЕНАМ

Представители малого бизнеса Башкирии также не увидели ничего негативного в ограничении продажи алкоголя по времени. Исполнительный директор БРО «Опора России» Тимур Лукманов в беседе с «Комсомолкой» заявил, что если новый закон будет касаться всех продавцов без исключения – его воспримут нормально.

-Если республиканский закон создаст равные ограничения для всех участников рынка, то он вполне вписывается в рамки оздоровления нации. Что касается падения доходов предпринимателей, то здесь стоит отметить, что рынок потребления алкоголя уменьшается сам по себе. Это такой глобальный тренд, который существует, в том числе, в нашей республике, - подчеркнул Тимур Лукманов.