Молодому миллионеру из Башкирии, убившему сестру, удалось избежать тюрьмы

СЕГОДНЯ 19:40 2019-10-20T19:44:44+03:00

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В Башкирии вынесли приговор по громкому делу 35-летнего миллионера Айнура Абдулнасырова. Уроженец Дюртюлей обвинялся в убийстве своей 47-летней сестры.

Как установило следствие, создатель знаменитого онлайн-сервиса для изучения языков LinguaLeo испытывал неприязнь к родственнице из-за ее психического заболевания. Неадекватное поведение женщины выводило его из себя. Днем 2 мая это вылилось в открытый конфликт - молодой человек ударил сестру кухонным ножом множество раз. Она умерла на месте. Прибывшая полиция задержала бизнесмена.

В процессе расследования возникли подозрения относительно душевного состояния уже самого обвиняемого. Позже эксперты подтвердили, что молодой человек тоже страдает от психического расстройства, причем первые намеки на болезнь появились еще в 2013 году. Специалисты пришли к выводу, что в момент расправы он не осознавал, что творит. Суд прислушался к медицинскому заключению, и душегуба решено было отправить не в колонию, а в психиатрическую лечебницу.

- Районный суд вынес решение о применении в отношении подсудимого принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа, - говорится в сообщении Дюртюлинской межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU