2019-10-20T19:44:44+03:00
Происшествия

Молодому миллионеру из Башкирии, убившему сестру, удалось избежать тюрьмы

Создатель LinguaLeo будет отбывать наказание в психиатрической лечебнице
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Башкирии вынесли приговор по громкому делу 35-летнего миллионера Айнура Абдулнасырова. Уроженец Дюртюлей обвинялся в убийстве своей 47-летней сестры.

Как установило следствие, создатель знаменитого онлайн-сервиса для изучения языков LinguaLeo испытывал неприязнь к родственнице из-за ее психического заболевания. Неадекватное поведение женщины выводило его из себя. Днем 2 мая это вылилось в открытый конфликт - молодой человек ударил сестру кухонным ножом множество раз. Она умерла на месте. Прибывшая полиция задержала бизнесмена.

В процессе расследования возникли подозрения относительно душевного состояния уже самого обвиняемого. Позже эксперты подтвердили, что молодой человек тоже страдает от психического расстройства, причем первые намеки на болезнь появились еще в 2013 году. Специалисты пришли к выводу, что в момент расправы он не осознавал, что творит. Суд прислушался к медицинскому заключению, и душегуба решено было отправить не в колонию, а в психиатрическую лечебницу.

- Районный суд вынес решение о применении в отношении подсудимого принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа, - говорится в сообщении Дюртюлинской межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе прекратили поиски 19-летней девушки
В Уфе появились мемориальные доски Иосифу Кобзону и Андрею Дементьеву
В Башкирии пассажирский автобус съехал в кювет из-за кабана, есть пострадавшие
В Минтруда Башкирии назвали города и районы с наибольшим числом вакансий
«Дома его ждут дети»: в Уфе уже неделю ведут поиски 41-летнего Алексея Титова
Ревнивая мать из Уфы одним ударом убила горе-любовника
В Уфе и Уфимском районе до конца года должны появиться новые детсады и школа
Гол Кротова принес «Уфе» ничью в матче с ЦСКА
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 21 октября
«Приехала в Уфу искать работу и пропала»: в столице разыскивают юную жительницу Башкирии
В Башкирии школьники вынуждены обходиться без обеда из-за ремонта столовой
В начале новой недели в Башкирии похолодает до -8 градусов
В Башкирии ищут водителя, насмерть сбившего 25-летнего парня
В аэропорту Уфы сел американский самолет времен Второй мировой войны
Прожорливые черные хомяки докучают жителям Башкирии
Стала известна причина смерти молодой мамы из Башкирии, с телом которой пять дней сидел 6-летний сын
В Башкирии завершились поиски двух сестер-подростков
Пьяный уфимец угнал машину тестя и попал в ДТП
Житель Башкирии купил лотерейный билет за 150 рублей и стал миллионером
В Уфе проходят торжества в честь 100-летия народного поэта Башкирии Мустая Карима