«Безумный гений»: за что создатель LinguaLeo убил родную сестру

Второго мая в небольшом городке Дюртюли 34-летний мужчина зарезал родную сестру. На теле девушки судмедэксперты насчитали восемь ножевых ранений, из которых два оказались смертельными.

Убийца не стал скрываться, и когда приехала полиция, честно во всем признался. Им оказался создатель всемирно известного приложения для изучения английского языка LinguaLeo Айнур Абдулнасыров.

В СМИ активно муссировалась информация, что убитая страдала серьезным психическим заболеванием, а потому сама могла спровоцировать брата. А вскоре поползли слухи, что и сам Айнур был «не в себе», и даже проходил лечение в казанской клинике.

Что же на самом деле произошло в тот роковой день, и что заставило молодого гения взять на себя грех убийства, разбирались корреспонденты «КП-Уфа».

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Будущий миллионер Айнур Абдулнасыров был младшим ребенком в многодетной семье – кроме него у родителей было еще трое дочерей. С раннего детства парень проявлял склонность к точным предметам. На уроках математики, информатики и английского языка он чувствовал себя, как рыба в воде. Педагоги в школе, которую он окончил в 2003 году, называли Айнура «вундеркиндом» и «гением».

- Школу с золотой медалью окончил, наша гордость, - вспоминает в беседе с «Комсомолкой» директор школы. - Айнур участвовал в конкурсах лучших учеников, шесть или семь районных олимпиад выиграл. С поведением у него тоже все было отлично, с одноклассниками ладил.

Любовь к наукам и стремление быть первым привели Абдулнасырова в Высшую школу экономики – один из лучших вузов страны. Будущий миллионер в студенческие годы проявил организаторские способности и твердо решил открыть свое дело. На последних курсах обучения он запустил образовательный проект - «Клуб носителей языка». Суть его заключалась в том, чтобы подобрать подходящего преподавателя для желающих выучить чужой язык.

Школа, которую окончил знаменитый бизнесмен, гордится своим выпускникомФото: Яна БАЗЕКИНА

В 2009 году Айнур продал свою долю в бизнесе, чтобы запустить собственный проект – мобильное приложение по изучению иностранных языков. На вырученные 7,5 млн рублей он собрал команду российских программистов и перебрался вместе с ними на остров Ко Чанг в Тайланде. Как впоследствии рассказывал сам миллионер, сделано это было «для большего погружения в работу».

Вскоре LinguaLeo, а именно так разработчики назвали свое детище, стал одним из самых успешных стартапов в России. Этому предшествовали годы упорного труда и постоянные поиски инвесторов. Сейчас уже мало кто вспомнит, но весной 2010 года проект был заморожен на полгода – прибыль компании не покрывала текущих расходов.

К январю 2018 общее число пользователей LinguaLeo достигло 17,5 миллионов человек. Это приложение сделало умного, но скромного парня из Дюртюлей долларовым миллионером.

«ГОВОРЯТ, ЧТО БОЛЕЗНЬ ПЕРЕДАЛАСЬ ПО НАСЛЕДСТВУ ОТ ОТЦА»

Кровавая драма разыгралась под вечер 2 мая. Соседи рассказывают, что Айнур приехал к матери в 20-х числах апреля: наступила посевная пора, и парень помогал женщине вскапывать огород и возился с рассадой. В тот роковой день Римма отправилась с соседкой в магазин, и оставила сына приглядывать за сестрой.

- Выхожу я во двор, смотрю – около их дома скорая стоит. Я кричу: «Римма, что случилось?», а она подошла и шепчет: «Тут такая беда приключилась, Эльвиру убили». Тут уже и полиция приехала. Айнур никуда не пытался бежать: стоит у калитки, растерянный, поникший, в пол смотрит. А потом его увезли, - рассказывает жительница дома напротив.

В небольшой домик на улице Гагарина семья Абдулнасыровых переехала в 2007 году. Отца семейства никто никогда не видел: мужчина умер много лет назад, а сама Римма не любила вспоминать о своем прошлом. Вот только поговаривают, что и мужчина страдал психическим расстройством, которое и передалось детям по наследству.

- В семье четверо детей было – три сестры постарше, а Айнур – самый младший, - рассказывает знакомая Риммы Абдулнасыровой. – Старшая – Эльвира, она всю жизнь с матерью прожила. Эльмира уехала в Екатеринбург, родила там сына, и часто приезжала навестить мать. Еще одна, Луиза, кажется, жила в Бураевском районе, и мы ее практически и не видели.

Соседи поговаривают, что у всех детей были некие «проблемы». Но если 47-летняя Эльвира вела себя совсем неадекватно, то за Эльмирой просто иногда замечали некие странности, вроде несвязной речи и разговоров с невидимыми собеседниками.

- Эльвира не всегда такая была, - вздыхает соседка. – В школе хорошо училась всегда, музыкальную школу окончила, поступила в медицинский колледж, где училась на одни пятерки. Мать на нее нарадоваться не могла, а вот на последнем курсе с девушкой стало твориться что-то неладное.

Трагедия разыгралась в обычном частном доме на улице ГагаринаФото: Павел КРАЙНОВ

«СЕЙЧАС ВОЗЬМУ ТОПОР И ПООТРУБАЮ ВАМ ГОЛОВЫ»

Официально диагноз «шизофрения» Эльвире поставили в 1996 году, но Римма решила не отправлять дочь в клинику, переживая, что там ей станет только хуже. Поначалу состояние девушки удавалось купировать таблетками, а в последнее время приступы агрессии, во время которых Эльвира становилась по-настоящему опасной и неуправляемой, стали учащаться. Матери даже иногда приходилось вызвать скорую, чтобы дочери сделали успокоительный укол.

- Раньше Айнур часто возил мать заграницу – то в Индию они улетят, то в Турцию, а я за Эльвирой в это время присматривала. А потом, когда она уже на людей стала бросаться, Римма с ней дома и закрылась. Мы часто видели ее с синяками, но на вопрос, неужели это сделала дочь, она обычно отмалчивалась, - рассказывает соседка. – Однажды я к ним домой зашла, так Эльвира на меня из-за угла выпрыгнула и давай волосы рвать. Хорошо, что хоть внук Риммы дома был только он ее и оттащил. Вы знаете, какая она сильная становилась, когда приступ начинался? Сама рослая, коренастая – ее реально все в округе боялись. Так вот, оттащили ее, а она кричит, матом ругается, мол, сейчас возьму топор и поотрубаю всем головы. После этого я старалась к ним в дом не заходить.

Другие соседи также подтверждают, что опасались заходить во двор к женщинам, а если уж возникала такая необходимость, то старались заходить по три-четыре человека, чтобы дать отпор.

- Бывало, идешь мимо их дома, а из-за забора крики да отборная ругань на всю улицу несутся, - шепчет сосед. – Глянешь, а Эльвира из одного окна выпрыгнет и тут же в другое лезет. Не позавидуешь ее матери, 30 лет почти свой крест несла. Ну а куда тут денешься – все-таки ребенок родной…

СЕРЬЕЗНО ПОССОРИЛИСЬ ИЗ-ЗА ДЕВУШКИ

И хотя Айнур, приезжая навестить пожилую мать, старался не конфликтовать с сестрой, иногда повод не сдержаться находился. Несколько лет назад парень привел в дом свою избранницу, чтобы познакомить с семьей, но все закончилось грандиозным скандалом.

По словам соседей, в родных Дюртюлях Айнур появлялся редко

- Римма потом нам рассказывала, что Эльвира с первого взгляда невзлюбила эту девушку – сразу матом ее обложила и даже ударила разок. Та в слезы – и бежать. Ох, как Айнур тогда расстроился, и после этого никого уж домой больше и не приводил, - рассказывает подруга Риммы Абдулнасыровой. – Жили они почти затворниками, лишний раз старались из дома не выходить. Лишь в редких разговорах Римма жаловалась, что очень устала тащить на себе такой крест. Грех говорить, но сейчас она вздыхает чуть ли не с облегчением. Вот только не надо домыслов, что она пыталась от дочки избавиться, нет, она Эльвиру очень любила, поэтому и не сдавала в психиатрическую больницу. Но вот Айнур – он же для нее свет в окошке, гордость, надежда, отрада в жизни. А тут ему тюрьма грозит…

На вопрос, быть может, во всем виноват алкоголь, который затуманил мозг молодого гения, все соседи единогласно подтверждают: парень и капли спиртного в рот не брал. Даже когда дома накалялась обстановка, он наматывал круги по улице, успокаивая нервы. Все потому, что любил и оберегал мать.

«МАТЬ ВЗДОХНУЛА С ОБЛЕГЧЕНИЕМ»

Соседи Айнура Абудлнасырова, все как один сходятся во мнении, что произошедшая в их доме кровавая драма не более чем нелепая случайность. По их словам, молодой человек никогда не проявлял агрессии, всегда был дружелюбен и приветлив. Более того, жители соседних домов слова о нем плохого не могут сказать. А вот его сестру Эльвиру они побаивались.

- Люди боялись к ним заходить. Когда их мать уезжала куда-то нас просила козу подоить, так мы втроем туда шли, Эльвира ведь могла с лопатой наброситься, - рассказал «Комсомолке» сосед из дома напротив.

Знакомая матери Айнура, с которой также удалось побеседовать корреспондентам «Комсомолки», рассказала, что на днях убитая горем женщина заходила к ней в гости. По ее словам, мать, в одночасье потерявшая дочь и сына, постоянно плачет и места себе не находит.

- Она не винит сына в случившемся, Эльвира его просто довела. В моменты обострения она была очень буйной и на язык не держанной. В тот день она, похоже, перегнула палку. Маму очень жалко, но, мне кажется, как бы это не звучало, она немного вздохнула с облегчением. Она постоянно мне говорила: что с дочкой будет, когда ее не станет? Кто о ней заботиться будет? А вышло вон как, - вспоминает соседка.

Еще один местный житель, сосед Абдулнасыровых через забор, утверждал, что его семья также боялась буйную женщину. По его словам, когда она выходила в огород, его домашние тут же прятались в доме.

-Мы здесь уже много лет живем, всякого повидали. Мать Эльвиру не хотела в больницу класть, говорила, что там ей только хуже будет. Хотя сама мучалась с ней постоянно. Честно говоря, я не заметил, чтобы она так сильно переживала из-за нее. А вот за сына очень волнуется. Мне кажется, она его простила, - отметил пожилой мужчина.

Уроженец Башкирии стал одним из самых успешных интернет-бизнесменов России

О самом Айнуре соседи практически ничего не рассказывают – он уже давно не живет в Дюртюлях. По их словам, почти все время он проводил то в Москве, то в Казани, то и вовсе в Тайланде. В родительский дом приезжал раз в год на несколько месяцев. В прошлом году, например, он провел в родном городе все лето.

- Я никогда не видел, чтобы он по улице ходил или посиделки какие устраивал с друзьями. Очень спокойный был, скрытный даже, - подытожил мужчина из соседнего дома.

ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ

Сейчас сотрудники Дюртюлинского межрайонного отдела следкома по Башкирии возбудили уголовное дело в отношении Айнура Абдулнасырова. Как рассказали в пресс-службе ведомства, обвиняемый скрываться от правоохранителей не стал и сознался в содеянном. В тот же день молодой человек был задержан и доставлен в следственный изолятор.

Сейчас следователи проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая. По ее результатам можно будет говорить о душевном состоянии обвиняемого на момент совершения преступления.

Картину произошедшего предстоит восстановить следователям районного отдела следкома по Башкирии

4 мая суд арестовал мужчину на два месяца. Пока ведется следствие, известный бизнесмен будет находиться в СИЗО.

Как удалось выяснить корреспондентам «Комсомолки», детальное расследование уголовного дела об убийстве началось совсем недавно – процесс немного притормозили майские праздники. Как сообщает собственный источник в правоохранительных органах, сейчас следователи запросили медицинскую карту Айнура, которая находится в Казани. Если у него и были какие-либо психические расстройства, то в этом документе должны быть отметки о лечении.