Стали известны подробности нападения на частный дом в Башкирии

СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-19T19:03:22+03:00

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История с нападаением на частный дом в деревне Ломовка в Белорецком районе Башкирии получила неожиданное продолжение. Собственный источник, знакомый с ситуацией, в беседе с «Комсомолкой» поделился подробностями произошедшего.

Напомним, все началось с того, что в социальных сетях появился рассказ жительницы Ломовки Натальи М. Она заявила, что в ночь на 16 октября к ней домой стали ломиться несколько мужчин. Сначала они таранили забор и дом на манипуляторе, а затем один из них завел бензопилу и стал прорываться в дом. Нападавшие устроили настоящий погром во дворе, разбили окна и помяли припаркованный автомобиль.

Наталья также подчеркнула, что полиция прибыла на место происшествия спустя три часа после начала конфликта. МВД по Башкирии отрицает эту информацию – в каждом полицейском автомобиле есть видеорегистратор, и он показал другое время прибытия с момента звонка – 20 минут.

- На самом деле история банальная. Сын хозяйки поссорился в кафе с однии из местных жителей и в какой-то момент поехал домой. Второй участник конфликта собрал товарищей и поехал к нему. Вчетвером они стали прорываться в дом. Муж хозяйки ударил одного из них, тот упал. Именно он сейчас находится в больнице. Второго он выбросил в окно, буквально выбив его телом оконную раму. Это еще больше разозлило компанию, и они завели КАМаз и стали таранить забор, - рассказал собеседник.

Сейчас в истории разбираются сотрудники полиции. В пресс-службе МВД по Башкирии прокомментировали произошедшее.

- После поступления сообщения ближайший наряд полиции прибыл на место происшествия через 20 минут. По горячим следам четверо участников конфликта, с одной стороны, были доставлены в полицию. Также опрошенны хозяин дома его сын. Изъят КАМАЗ. В настоящее время по данному факту проводится проверка по факту причинения телесных повреждений и умышленного повреждения чужого имущества. По предварительной версии конфликт произошел после ссоры в одном из кафе между сыном хозяина дома и его знакомым, - сообщили «Комсомольской правде – Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU