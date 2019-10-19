2019-10-19T09:02:30+03:00
Происшествия

Завел бензопилу и стал ломиться в дом: на мать двоих детей из Башкирии напали неадекватные сельчане

Незваные устроили настоящий погром во дворе частного дома
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Неадекватные соседи разбили автомобиль и заборНеадекватные соседи разбили автомобиль и забор
Изменить размер текста:

На днях стало известно о вопиющем случае, произошедшем в деревне Ломовка, что в Белорецком районе Башкирии. Местная жительница, мать двоих детей, рассказала о том, как в ночь на 16 октября на ее дом напали несколько местных жителей. По ее словам, после конфликта с ее мужем, сельчанин привел товарища, и они стал крушить ее дом. Мужчины пригнали манипулятор, на котором сначала протаранили припаркованный автомобиль, а затем и вовсе снесли забор.

- На том же манипуляторе он таранил наш дом, снёс все железные столбы, в окно летело все, что было во дворе, начиная от кирпичей и заканчивая трубами. В доме была я, муж и сын. Полиция ехала на вызов 3 часа, поступали угрозы, что нас расстреляют, - вспоминает тот жуткий случай Наталья.

По словам женщины, один из нападавших завел бензопилу и стал ломиться в дом с криками и угрозами, что распилит всех жильцов. Другой нападавший пытался залезть в окно, но его остановили прибывшие полицейские.

- Слава Богу наша Полиция спустя 3 часа добралась до нас, боюсь подумать, что могло быть с нами. У меня два сына, я опасаюсь за их жизни, я это дело так не оставлю, я буду идти до конца, но добьюсь реального срока для этих беспредельщиков, это не лихие 90-е, - написала женщина в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Жаль, что ты не смогла справиться с переживаниями»: Жители Башкирии скорбят по молодой девушке
Юрий Шевчук привезет программу «Акустика» в Стерлитамак
Элвин Грей откровенно рассказал о самом необычном концерте в карьере
«ВЫБОР ГОДА-2019»: голосуйте за лучших в Уфе
В Башкирии расследуют исчезновение двух молодых сестер
«Зеленое дерби 2019» в Уфе: команды сыграют в особой форме
Следком по Башкирии проверит нападение на сотрудника министерства природы
Уфимка жестоко расправилась с щенками у реки
«Пыталась поймать попутку»: уфимка, погибшая под колесами элитной иномарки опоздала на автобус
«Это было не ради хайпа»: устроивший голодовку в Уфе скрипач завершил свой перформанс
Синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие выходные в Башкирии
Жители Башкирии отдали мошеннице 1,5 млн рублей
На скамейке в центре Уфы поселилась куница
«Спутник ФМ» стал победителем конкурса «СМИротворец-2019. Волга»
100-летие народного поэта: как в Уфе отметят юбилей Мустая Карима
В Башкирии под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины
«Мы перешли на новый уровень»: делегация депутатов из Башкирии открыла морг в Стерлитамаке
Билеты на концерты Юрия Шевчука в Уфе раскупили за два месяца до выступлений
В Башкирии 19-летний парень выстрелил в голову сотруднику министерства
В Уфе установили лестницу на склоне, по которому школьникам приходилось скатываться
В уфимской клинике спасли пса, которому живодеры топором проломили череп
Мама пропавшей под Уфой девушки рассказала, где ее дочь пряталась пять дней
В УГНТУ откроется «Точка кипения»
Стало известно, какие заболевания чаще всего диагностируют у школьников в Башкирии
Бизнесмен из Башкирии отправился на «Дом-2» и сыграл на кубызе для девушки
Рабочего в Башкирии едва не убило камнем на заводе
В Уфе на пешеходном переходе легковушка сбила 9-летнего ребенка