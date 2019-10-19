Главный госавтоинспектор Башкирии призвал водителей «переобуть» резину

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-19T14:00:53+03:00

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Накануне главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов посоветовал всем автолюбителям республики поменять резину на зимнюю. Начальник регионального ГИБДД заявил, что погода начинает портиться и дело идет к зиме. Во избежании неприятных сюрпризов всем водителям стоит «переобуть» свои «ласточки». Синоптики прогнозируют резкое похолодание и уже в ближайшее время температура воздуха опустится ниже нуля.

- В ближайшие дни температура воздуха ночью в Башкортостане опустится ниже нулевой отметки. В связи с этим, на автодорогах республики местами ожидается наледь и гололед. Рекомендую всем своевременно сменить летнюю резину на зимнюю, - заявил Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU