2019-10-19T15:17:37+03:00
Общество

В Башкирии ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля

По зимнему морозной выдастся ночь на воскресенье
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир Веленгурин
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Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют резкое похолодание. По данным специалистов, в ночь на 20 октября температура воздуха составит от 0 до 5 градусов Цельсия, в северных районах до -5. Ветер умеренный, восточный, юго-восточный, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +2, +7 градусов Цельсия.

По данным синоптиков, настоящий холод ощутят жители некоторых районов республики - столбики термометров опустятся до -10 ºС.

В связи с резким похолоданием на некоторых участках дорог может может быть гололедица. Такой неприятный сюрприз ждет в основном те районы, где накануне выпадут осадки. Чтобы обезопасить себя и своих близких, автомобилистам стоит «переобуть» резину. Накануне с такой рекомендацией выступил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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